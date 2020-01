Max Collins gusto ng lalaki

BY RUEL MENDOZA

NALAGPASAN na ng Kapuso actress Max Collins ang mase­lang first trimester ng kanyang pagbubuntis.

Marami nga ang nakapansin na sobrang nangayayat si Max dahil sa paglilihi nito.

How true na pati ang mister niyang si Pan­cho Magno ay naglilihi rin?

Pinaglilihian daw ni Max ay mga Italian food na pati si Pan­cho ay nakikikain na rin.

Ayo n kay Max, mag­kaiba raw sila ni Pan­cho ng gusto when it comes to the gender of their baby.

“He wants a girl, I want a boy. Pero kahit ano naman siyempre basta healthy but sana boy, sana boy,” tawa pa ni Max.

Pahinga raw muna si Max sa paggawa ng teleserye.

Pero mapapanood siya sa “Anak Ni Waray Vs. Anak Ni Biday” bilang young Snooky Serna.

Si Pancho na­man ay patuloy sa pagtrabaho at kasama siya sa teleserye na “First Yaya” nina Gabby Concepcion at Marian Rivera.

