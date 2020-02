Rhian Ramos, balik-teleserye

0 SHARES Share Tweet

NAG-EXPIRE na this January ang kontrata ni Rhian Ramos sa GMA Network. Waiting siya for renewal.

After seven months, balik- teleserye si Rhian. Huli siyang napanood sa “The One That Got Away.” After that, nagpaalam siya sa Kapuso Network na hindi na muna siya gagawa ng pani­bagong project.

Nagpunta siya sa New York at nag-aral ng comedy script. Twice a week ang pasok niya na aniya, impromptu ang paggawa nila ng script. Binibigyan lang sila ng sit­wasyon at bahala na sila.

Sa isang apartment sa New York nangupahan si Rhian na aniya, natuto siyang magluto, maglaba, maglinis ng bahay, mag-grocery at mamalengke.

Gusto sana ni Rhian na com­edy ang balik-teleserye niya. Pero family drama ang ibinigay sa kanya.

Bida-kontrabida ang role si Rhian sa “Love of My Life.” Ex-girlfriend siya ni Tom Rodriguez at may anak sila. Magiging kon­trabida siya kay Carla Abellana na asawa ni Tom sa show.

Off-camera, isang Israeli ang love of her life, ayon kay Rhian. Amit Borsk ang pangalan at one year na sila together. May on-line business ito dito sa Pilipinas. Nagkakilala sila through common friends.

Ani Rhian, noong una’y hindi nito alam na artista siya. Nagtat­aka ito kapag magkasama sila ay may mga lumalapit at bumabati sa kanya (Rhian). Nagtataka ito kapag sinasaway niyang akbayan siya o hawakan ang kamay niya in public places.

Kalaunan ay sinabi na niyang artista siya. Isinama niya ito sa premiere night ng isang pelikula at tuwang-tuwa ito.

BITIN

Speaking of Carla, ready na itong mag-asawa. Well, she’s not getting any younger. She’s 32 years old.

Naiinip na nga raw ang kanyang Papa Rey Abel­lana kung kailan sila magpapakasal ni Tom. Waiting na nga si Carla sa marriage proposal ng kanyang boyfriend.

Magkasama sila sa “Love Of My Life” kung saan spe­cial role lang si Tom.

Bitin ang TomCar fans dahil akala nila’y mula um­pisa hanggang katapusan ng serye ay mapapanood nila si Tom.

Ayon kay Tom, sina­bi ng kanyang manager (Popoy Caritativo) na may ibang project siyang gagawin,kaya spe­cial role lang siya sa

comments