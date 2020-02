Morning erections

Hello Ms Rica,

Curious question lang. Bakit nga ba may erection ako in the morning? Ishare my room with my sisters kasi. Min­san medyo awkward lang kapag morning tapos nakikita nil­ang matigas yung penis ko.

Thank you,

Metal Mug

Hello Metal Mug,

Congratulations sa iyong morning erec­tions! So totoo lang, ang morning erections ay hindi lang tuwing umaga o pagkagis­ing nangyayari. These erections kasi ay nang­yayari ng mga 3 to 5 times per night kapag nasa REM sleep ka na at naglalast ng mga 30 minutes each. In fact with older men, nang­yayari pa nga ito kahit nasa non-REM part sila ng sleep cycle. Com­mon ito at very nor­mal.

May iba’t ibang fac­tors na nagdulot ng pagtigas ng penis ng lalaki habang tu­log. Isa rito ang pag­shift from sympathet­ic nervous system to the parasympathetic state. Ang parasym­pathetic state ‘yung resting state ng ating katawan, ibig sabihin, at this state, nagpapa­hinga ang ating buong katawan. Ito ang state na active kapag tulog tayo. Isa pang factor ay kapag ang bladder ng isang lalaki ay puno at ito ay may nastimu­late na nerve. Kapag nangyari ito, nagli-lead ito to an erec­tion. Isa pang dahilan ay kapag nasa REM sleep ka, ito rin ang panahon kung kailan ikaw ay nananaginip. Kapag ang panaginip mo ay erotic at sexy in nature, mas malaki ang chance na mag­karoon ka ng erection habang tulog.

Hindi mo dapat ika-worry ang pagkaka­roon ng morning erec­tions dahil good sign ito na everything is in working order down there. In fact, pwede ngang ang hindi pag­kakaroon nito ay sign of diabetes or depres­sion. Siguro one way to reduce the awk­wardness kapag kasa­ma mo ang mga kap­atid mo sa kwarto ay ang pagyakap sa unan o pagsuot ng maluwag na boxers o pantulog. Kung nagising ka na may erection, pwede mo rin muna ito hin­tayin mawala bago ka bumangon. Hope that helps!

With love and lust,

Rica

Rica Cruz is a Li­censed Psychologist, Sex and Relationships Therapist, and Sex Educator. She opines that sexual empower­ment for Filipinos is sexier than sex.

You can catch more of her every Thursday at Boys’ Night Out, Magic 89.9 and follow her at facebook.com/TheSexyMind and @_ricacruz in Twitter and IG and subscribe to her YouTube channel, Count To Ten.

