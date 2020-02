‘Gandang Gabi Vice’ sisibakin na?

USAP-USAPAN sa apat na sulok ng showbiz ang diumano’ nalalapit na pagsibak ng weekly show na “Gandang Gabi Vice.”

Ayon sa tsismis, hanggang end ng February na lang daw ito e-ere.

In fairness sa host at namesake ng show na si Vice Ganda, papalitan lang ito ng bagong show na siya pa rin ang host.

Ang title? “Everybody Sing.”

May tweet nga ang komedyante nitong nakaraang mga araw na ewan kung may kinalaman sa balitang titigbakin na ang programa niya.

“Sa gitna ng mga nangyayaring di maganda sa mundo, marami pa rin talagang gumagawa ng hindi maganda.

“Tulad na lang mga gumagawa ng mali at mapanirang balita. Sa showbiz man o pangkalahatan. Walang time out time out man lang. Nasaan na kaya ang puso ng mga taong ito,” tweet ni Vice.

Tanging si Vice lang ang nakaaalam ng rason ng tweet niyang ito.

Samantala, ang isa sa rason ng balitang sibakan ay hindi raw ito makasabay sa ratings ng katapat na Kapuso show na “The Boobay and Tekla Show.”

Ganun?

Idinadawit rin ang boyfried niyang si Ion Perez dahil nang umamin sa relasyon eh unti-unting naliligwak umano ang career ni Vice!

Wala pang kumpirmasyon ang Channel 2 sa balitang ito, huh!

WALANG PROBLEMA

SANAY na si Lovi Poe sa long distance relationship sa American scientist boyfriend na si Montgomerry Blencowe.

Kaya naman kahit wala siya sa surprise birthday party ng manager niyang si Leo Dominguez ang binata eh walang isyu sa Primera Aktresa.

Dumalo naman sa selebrasyon ang half sister niyang si Senator Grace Poe at anak nito na si Brian Llamanzares.

Nandoon din sina Dina Bonnevie, Snooky Serna, Albie Casino, Benjamin Alves at ang leading man ni Lovi sa upcoming Viva movie na “Hindi Tayo Puwede” na si Tony Labrusca.

Saad ni Lovi, “daring” siya sa Viva movie.

Naku, ano kaya ang reaksyon ni boyfie?

Wala raw problema ito ani Lovi dahil alam at naiintindihan nito na parte talaga ng trabaho niya ‘yon bilang artista.

Sa Feb. 11 pa talaga ang birthday ni Lovi pero busy ang boyfriend niya kaya hindi pa rin sila magkakasama by then.

Ang birthday wish ni Lovi ay hindi lang para sa sarili kungdi sa buong bansa.

Aniya, “I hope everything will be better this love month of Feb-ibig!”

