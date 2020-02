John Lloyd Cruz, nagbabalik!

BACK in business na nga ang aktor na si John Lloyd Cruz matapos mamahinga nang higit isang taon.

Opisyal na lumarga si John Lloyd sa paggawa ng pelikula nang mag-cameo role sa isang festival movie last year.

At the time, hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang aktor sa pagbalik-pelikula.

Ngayon, alam na.

Si Lloydie ang lead actor sa upcoming movie na “Servando Magdamag.”

Mula sa panulat ni Ricky Lee at direksyon ni Lav Diaz ang comeback project na ito ni Lloydie.

Ang kuwento ay mula sa short stories ni Lee sa kanyang You Tube account.

Inilabas ng Blacksheep ang pasilip sa pelikula kamakailan.

Wala pa ng gaanong detalye ukol dito pero ayon sa CNN Philippines, tungkol ito sa history ng violence noong Spanish era.

Sa pelikula, si JLC ay si Servando Sais, kabilang sa feudal family o Espanyol na hasyenderos.

SABAYAN

Magakasabay na lumabas ang mga bagong product endorsements nina Maine Mendoza at Alden Richards.

May bagong liptick shade na pinopromote si Maine under Mac Cosmetics.

Take note, si Meng ang unang Pinay na nakipag-collaborate sa global brand, huh!

Announcement ng brand sa Instagram nito this week, “Back by popular demand, @mainedccm is the first ever to do a second #MACMaker collaboration!”

Bongga ang collab dahil sold out agad ito sa stores, huh!

Samantala, si Alden naman ay kinuhang endorser ng isang brand ng canned tuna kasama si Nadine Lustre.

Kaya naman ang Asia’s Multimedia Star, todo display ng kanyang abs sa TVC ng produkto.

Hindi man fully-chiseled ang abs ni Alden e, matapang pa rin niyang ipinakita ito for the first time sa entire career niya, huh!

Ngayong tapos na ang “The Gift” series ni Alden, sasabak naman siya sa hosting sa singing competition na “Centerstage.”

Sa totoo lang, after Maine, puwede na talagang ilarga si Alden sa ibang artistang babae, huh!

