HINAHANAP na ni Kim Chui ang taong gumawa ng art card kung saan naka-transcribe ang kanyang magulong paliwanag hinggil sa batas ng classroom.

Nag-viral ang art card na nilagyan pa ng guma­wa ng, “PBB University summa cum laude,” na tila pang-asar kay Kim.

Sa recent Instagram post ni Kim aniya, “Dati di ko alam kung anong dapat maramdaman pag nakikita ko ang art card na ‘to. Ngayon, ang gusto ko sana mahanap ko ang taong gumawa nito. Di para magalit or kung ano man gusto ko lang magpasalamat! Ginulo niya lalo ang utak ng mga tao in a happy way! Kaya kung sino ka man na gu­mawa ng art card nato sana makilala kita! Wag ka sana mag ABSENT sa classroom. Pakilala ka na sakin.”

Tila nakapagmove on na nga si Kim sa bashing na tinanggap niya mula nang gamitin niya ang batas ng classroom sa pag­didepensa sa kanyang home network na ABS-CBN.

Magulo man, sobrang pu­matok sa netizens ang sinabi ni Kim.

Mantakin mong may nakai­sip pang gawin itong kanta, huh?

Milyon na ang hits nito sa YouTube chan­nel ng Chinita Prin­cess at pag million ang hits, may kapalit itong tumataginting na dolyares!

O, winner pa rin si Kim in the end!

Wala mang trabaho sa showbiz sa kasa­lukuyan patuloy ang pag-i-earn ng ating mga artista sa respec­tive YouTube channels nila.

Siyempre pa, kapag nag-hit sa viewers ang isa o dalawa at least sa posts nila, sitting pretty na sila dahil dolyares ang ayudang darat­ing once monetized na ang account!

