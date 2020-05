Engaged

BY RUEL MENDOZA

ENGAGED to be married na si DJ Mo Twister at ang kanyang girl­friend of six months na si Angelika Schmeing.

Inanunsyo ito ni DJ Mo sa kan­yang Instagram matapos mang­yari ang actual na proposal niya kay Angelika sa latest episode ng “Good Times With Mo (GTWM).”

Caption niya sa photo ni Ange­lika na suot ang engagement ring, “She woke up like this. Early morn­ing GTWM Podcast episode with the rock of our family, the prized jewel of my heart, the beauty with the diamond eyes @angelicopter on GTWM Season 7 Episode 45.”

May ginamit pa na fake caller sa show si Mo para i-surprise si Angelika.

Sabi ng caller: “You know, I just want him to say one thing. I just wish he’d say this line you know: ‘Angelika would you take this ring and say yes to being Mohan’s wife?’”

Reaksyon ni Angelika: “Na­kakainis ka, I knew it. It sounded like us. Of course, babe you know that naman, I’m crying na na­man.”

Nagkaroon ng relasyon sina Mo at Angelika November last year.

May anak si Mo sa dating aktres na si Bunny Paras.

Nakarelasyon din noon ni Mo ang mga aktres na sina Janet McBride at Rhian Ramos.

