Makata

BY DELIA CUARESMA

TILA hindi na matiis niVice Ganda na makita ang mga taong nahihirapang mamasahe sa araw araw mula nang ipatupad ang General

Community Quarantine sa Metro Manila.

Nag ala-makata itong nanawagan direkta sa Department of Transportation

(DoT) through Twitter.

Aniya, “Hirap na hirap na po ang commuters. At yan ay base sa aming obserbasyon.

“Delubyo sa kanila ang transportasyon patungo sa kanilang mga destinasyon.

“Sa dami po ng pinayagang lumabas at magsibalik sa trabaho ay kulang na kulang ang masasakyan. so mukhang

may mali sa kalkulasyon.

“Beke nemen po may mabuo sa inyong imahinasyon na epektibong solusyon.

“Sana’y may mailabas na kayong impormasyon at aksyon dahil inyo pong

obligasyon na maayos ang sitwasyon.

“Kawawa po talaga ang populasyon.”

Bow!

