NAKALAYA na si Kris Aquino at mga anak na sina Joshua at Bimby matapos ang halos tatlong buwang pagkakalockdown sa Puerto Galera resort ni Willie Revillame.

Habang binabasa ninyo ito, nakauwi na si Kris at ang dalawang anak at sumakto pa ito sa birthday ni Josh.

Ito ay ayon mismo sa recent post ni Kristeta sa Instagram. Bahagi ng caption ni Kris sa picture nila habang nasa pampang ng beach, “We got all our clearance and permits, now we’re ready for the first part of our journey HOME!”

Kahit lockdown, namahagi ng tulong si Kris sa mga taga-Puerto Galera at nagawa niyang magbigay ng updates sa kanyang followers online.

KUMPLETO

Nabuo muli ang troika nina Mel Tiangco, Vicky Morales at Mike Enriquez sa GMA news program na “24 Oras.”

Natengga sina Mel at Mike dahil sa lockdown dahil kapwa sila senior citizens.

Obviously, binigyang-prayoridad nila ang kalusugan. At tama lang, huh!

Inabangan ng manonood ang pagbabalik nilang dalawa na natiyempo sa 70th anniversary ng GMA Network.

Anyway, kung happy-happy ang followers nina Mel at Mike, gayundin ang feelings ng followers nina Arnold Clavio at Pia Arcanghel dahil umere na rin ang late night news program ng Kapuso Network na “Saksi.”

