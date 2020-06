Tapos na ang network war

BY JUN NARDO

NAGSILBING solusyon ang COVID-19 upang matapos na ang network war.

Tumukod na rin kasi ang mga kumpanya sa paligsahan sa TV ratings ng GMA at ABS-CBN dahil sa pandemic.

Nganga pa rin sa hiling na bagong prangkisa ang Chan­nel 2, huh!

Sa cable TV at digital plat­form muna ito sa ngayon kung saan nila dinala ang ilan nilang programa.

Dahil nga diyan, puwede nating sabihing tapos na ang kumpetisyon sa dalawang networks.

Hindi naman lahat kasi ng manonood ay may cable at digital box ‘no?

Tila nga nakalalamang ang GMA dahil nasa free TV ito at walang hirap mapanood ang mga programa nito.

E, nalalapit na nga ang pag-resume ng tapings ng mga inaabangang Kapuso series so, definitely, aarangkada na ito in the coming days!

Take note, dagdag lang ang mga ito sa mga napapanood na sa ngayon na “Tutok To Win” at “Eat Bulaga!”

Laging trending ang seg­ment ng “EB” na “Bawal Ang Judgmental” lalo nitong nakaraang Sabado na mga COVID-19 survivors ang kala­hok, huh!

Naku, pag may lumabas pa namang TV ratings claiming na ang Channel 2 ay nan­gunguna, nagkakalokohan na ‘no?

Samantala, nagulo nga muli ang channeling ng TV box digital plus.

Kailangang i-rescan muli nang sa gayon ay malaman ng manonood kung anong chan­nel ang GMA Network, GMA News TV at ang bagong chan­nel nito na Heart of Asia.

To be clear, yung dating Channels 13 and 14 ng GMA ay Channel 7, 8 na at 9 naman ang sa Heart of Asia.

So, para di malito sa in­yong digital box, sundin ang instructions nang sa gayon ay hindi kayo maligaw sa panonood ng GMA shows, huh!

