Super Tekla, problema ang anak

0 SHARES Share Tweet

BY RUEL MENDOZA

*

MALUNGKOT si Super Tekla dahil sa maselang kalagayan ng kanyang bagong silang na anak na si Baby Angelo.

Ayon sa Kapuso comedian, merong anorectal malforma­tion ang kanyang sanggol. Walang butas ang puwet nito at nakikipaglaban ito ngayon sa kanyang buhay. Kailangan daw maoperahan agad ito.

“Masakit bilang isang tatay. Nilakad ko lahat, nila­lakad ko kung anong kayang mailakad,” maluha-luhang sabi ni Super Tekla.

Pero kahit daw matindi ang pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi raw bu­mibitaw si Tekla sa kanyang pananampalataya.

“Sabi ko, ‘Bro, grabe ka naman, dito mo pa talaga binigay itong ganitong situa­tion na wala akong kalaban-laban kundi ang humagulgol at maglumpasay. (Pero) sabi ko, ganoon talaga, that’s life. Kung there’s a big, big plan si God, kung will ng God na ibigay niya sa akin. Pero never po akong mawawalan ng pag-asa.”

Tatlong bu­wan na ngang walang pinagkaki­taan si Te­kla dahil sa lockdown. Pero ga­gawin daw niya ang lahat para mapaop­erahan ang kanyang anak, kahit na ipaglimos pa niya ito.

“Talagang lahat siguro susuyurin ko, pero wala kang masusuyod. This moment, wala ka talagang masusuyod eh. If ever na may ta­ong tutulong, sobrang bless­ing at saka lagi kong pasasala­matan.”

comments