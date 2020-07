Coco Martin, iwas-pusoy

BY ROWENA AGILADA

*

TANONG ng netizens, bakit kaya tila hindi nagparamdam si Coco Martin sa pagbasura sa bagong franchise ng ABS-CBN? Tahimik lang si Coco. Sina Piolo Pascual, Vice Ganda, Kathryn Bernardo, Angel Locsin at ibang Kapamilya stars, kasama ang mga empleyado ng Kapamilya Network at supporters ang nag-rally. Pinangunahan ni Vice Ganda ang motorcade papuntang Kongreso.

Agad ding naglabas ng kanilang saloobin sa socmed ang ilang Kapamilya stars matapos ibasura ang bagong franchise ng ABS-CBN.

Tanong pa ng netizens, nasaan na raw ang tapang ni Coco sa pagpapahayag ng kanyang saloobin? Anyare?

Pinasalamatan

PINASALAMATAN ng Kapamilya stars at supporters si Congresswoman Vilma Santos-Recto sa kanyang pagboto para sa bagong franchise ng ABS-CBN. Nangampanya pa nga siya sa mga kapuwa niya kongresista para maipasa sana ang bagong prangkisa.

Pero 11 kongresista lang ang bumoto at nanaig ang 70 votes para maibasura ang bagong franchise. Wala sa 11 kongresista ang mga pangalang binanggit sa radio program nina Alvin Elchico at Doris Bigornia sina Rep. Lucy Torres-Gomez, Alfred Vargas, Dan Fernandez at Yul Servo.

Ani Doris, gusto nilang malaman kung sinU-sino sa mga kongresista ang bumoto na hindi pabor mabigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Gusto rin niyang malaman ang dahilan ng mga ito para maliwanagan sila at ang Kapamilya supporters.

