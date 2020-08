Balik-GMA si Louise

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

*

Balik-GMA si Louise delos Reyes. Muling ipalalabas ang “One True Love” na pinagtambalan nila ni Alden Richards noong 2012. Simula Aug. 10 ay muling mapapanood ang OTL sa GMA Afternoon Prime.

Ipinalabas pa sa Thailand ang naturang serye at nagpunta pa roon si Alden para mag-promote. Hindi nakasama si Louise dahil lumipat siya sa ABS-CBN.

Natuwa naman si Louise dahil kahit nag-ober da bakod siya ay ang serye pa nila ni Alden ang napili ng GMA na magkaroon ng re-run.

Una silang nagtambal sa “Alakdana” na afternoon prime rin ng GMA. First starring role ‘yun ni Alden. Since then ay nagkasunud-sunod na ang seryeng pinagtambalan nila ni Louise. Sila ang original na magka-love team.

Asa pa

Magandang ideya kung magkakaroon ng Pinoy adaptation ang Koreanovela na “The World of a Married Couple.” May clamor ang fans nina Judy Ann Santos at Piolo Pascual na maging reunion project ‘yun ng kanilang mga idolo.

Bagay daw kina Juday at Piolo ang karakters bilang Dr. Ji Sun Woo at Lee Tae-Oh, respectively.

Asa pa rin ang fans nina Juday at Piolo na mapagbibigyan ang kanilang hiling na muling mapanood sa isang project ang dalawa.

Willing naman sina Juday at Piolo na magkatrabaho muli kapag maganda ang project.

Kakaiba

Napag-uusapan na nina Derek Ramsay at Andrea Torres ang kasal. Sa isang interbyu ay sinabi ni Derek na kakaiba sa mga naging relasyon niya ang namamagitan sa kanila ni Andrea.

Gusto niyang humantong ‘yun sa kasalan, hopefully after two years. Anything can happen sa loob ng panahong ‘ yun. Tanong ng netizens, hindi raw kaya na baka any moment ay magkaroon ng change of heart ang isa kina Derek at Andrea? Huwag naman sana.

comments