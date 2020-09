Kakai Bautista, negatibo na sa COVID-19

BY RUEL J. MENDOZA

Naging emotional sa kanyang mga nakaraang vlog entries ang komedyante at kilalang Dental Diva na si Kakai Bautista dahil nag-positive siya for COVID-19 noong nakaraang Aug. 28.

Sinalaysay nga ni Kakai ang mga pinagdaanan niya noong malaman niyang tinamaam siya ng COVID-19.

“Nagpa-swab test ako nu’ng August 28 sa GMA because I was supposed to have an event today. And I got my result earlier today. And I’m tested positive.

“So ‘yong reaksyon ko, ‘Okay.’ Ganu’n lang. Normal. Unang-una siguro, nakaprograma na sa utak ko na I need to be strong. Kasi once na masyado kong dinamdam o masyado kong drinamatize ‘yong pagkakaroon ng COVID, masyado akong masasaktan at lalo akong magkakasakit.”

“Wala naman akong masyadong nararamdaman na masakit or whatever. I just feel tired. I don’t have difficulty in breathing. Grabe lang ‘yong acid reflux ko at grabe ‘yong allergy ko. Makati ang ilong ko. Sobrang kati ng lalamunan ko. Light headed ako na medyo may kasamang headache. Ang weird lang.”

Sa latest swab test ni Kakai, nag-negative na siya sa virus at sobrang nagpasalamat sa Panginoon.

“Sinurender ko na lahat kay Lord. Pero nagbiro pa ako na kapag ako nawala, mababawasan ang maganda sa mundo,” sabay tawa niya.

Pinangako rin ni Kakai na iibahin na niya ang lifestyle niya. Eat healthier and exercise more na raw gagawin niya para mas lumakas ang katawan niya.

