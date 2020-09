Ang sakit ng katawan ko!

BY ALEX CALLEJA

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Ang sakit ng katawan ko, gosh, kailangan ko na magpa-massage! Last na massage ko eh March pa! Ang haba ng buhok ko, it’s so pangit na! Gusto ko na magpa-salon! Ang last na salon ko is March pa! Ang pangit na ng feet at hands ko, gusto ko na mag-pa manicure, pedicure, and foot spa! And finally, I need to go to the dentist! Madumi na ang teeth ko, hindi na siya pearly white! May gosh, please help me naman Tito Alex!

Karla ng Quezon City

Hi Karla,

Kakahiya naman sayo! Ang bigat ng problem mo! Buti pa ikaw, ‘yan lang problema mo! Gusto mo dalhin kita sa Manila Bay at pagulungin kita sa white sand dun! Sabunutan kita ng walang humpay diyan makita mo!

*

Hi Alex,

Dahil quarantine ako at madalas ako magpadeliver ng pagkain sa bahay pero ang problema, laging naliligaw ang mga driver at hindi makita ang bahay namin! Minsan, nakikipag-away na ako sa mga drivers kasi binibigay ko ang directions eh hindi pa rin nila makuha! Nakakainis na lalo na kung kailangan ko pa maglakad para i-meet sila! Ano ba ang gagawin ko?

Perla ng Taguig

Hi Perla,

Saan ka ba naman kasi nakatira?

Baka naman may sa maligno ang bahay niyo kaya hindi makita-kita! Baka diyan maganda magtago kapag may-utang ka o kaya criminal ka! Mas mabuti pa na maghanap ka ng bagong bahay. ‘Yung madaling makita ng driver, ‘yung hindi sila maliligaw. Ikaw na ang mag-adjust kasi nakakahiya na sa kanila!

*

Hi Alex,

Namatay na ang asawa ko at gusto kong ibenta ang mga luma niyang gamit tulad ng damit, pantalon, at sapatos. Gusto ko sana online selling pero ayaw ko sabihin na patay na ang gumamit. Masama ba ang gagawin ko na hindi ko sasabihin na patay na ang may-ari ng mga gamit na binibenta ko?

Pilar ng Las Pinas

Hi Pilar,

OK lang na hindi mo sabihin basta ‘wag mo lang ibenta ‘yung barong at sapatos niya na ginamit sa burol! Saka sana ‘wag na ‘yung brief ha! Baka pati asawa mo magmulto na sayo!

*

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/ instagram: alexcalleja1007.

