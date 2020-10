Gimik lang?

BY ROWENA AGILADA

Matapos mag-emote sa social media na kesyo magre-retire na siya, ito at mukhang nagbago na naman ang isip ni Sharon Cu­neta.

Sa latest post niya sa socmed, nili­naw niya na it’s not hap­pening any­time soon dahil aniya, marami pa siyang kon­tratang kail­angang tapu­sin.

Two decades pa raw bago siya mag-retire. Naku, huh!

May mga natuwa siyempre, lalo na ang fans and supporters niya.

Pero mas marami ang nainis dahil tila gumimik lang daw si Mega.

Anila, ituloy na lang sana ni Sharon ang pagre-retire, hindi ‘yung panay ang pa-press release niya tapos babawiin din.

Turning 55 na si Sharon Janu­ary next year. Kung two decades pa bago siya mag-retire, by that time ay 75 years old na siya.

Siya ang dahilan?

Totoo kaya na ang biggest rea­son sa paglipat ni Khalil Ramos sa GMA7 ay ang girlfriend na si Gabbi Garcia?

Ito raw ang nag-encour­age kay Khalil na lumipat na dahil gusto ni­yang magka­trabaho sila.

Kaloka!

Grabe talaga itong si Angelica Panganiban, huh!

Aba’y walang kiyeme siyang umihi kahit nakikipagtsikahan kay Glaiza de Castro para sa kan­yang online show.

Talagang ipinakita pang nag­punta si Angelica sa comfort room dala ang kanyang laptop.

Face lang naman niya ang nakita, pero mai-imagine ng audience kung ano’ng ginagawa niya ‘diba?

