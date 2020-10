Plakado!

BY JUN NARDO

Plakadong-plakado raw ng TV5 Sunday musical variety show na “Sunday Noontime Live (SNL)” ang ilaw at shots ng “ASAP.”

‘Yan ang halos nagkaparehong comments ng viewers na nanood sa lauching ng “SNL” over the weekend.

Si Johhny Manahan ang director ng “SNL” na malaki ang naging kontribusyon upang magustuhan ng manood ang “ASAP.”

Hindi naman nagpatalo ang Kapuso Sunday show na “All Out Sundays” na nagpabida rin sa productions numbers at performances, huh!

Anyway, nitong nakaraang Lunes naman ang sagupaan ng mga noontime show dahil nagsimula na ang “Lunch Out Loud.”

Nahilo tiyak ang vewers at TV critics sa labanan ng mga programa sa tanghali upang malaman kung ano ang bagong maibibigay ng “LOL” laban sa “Eat Bulaga” at “It’s Showtime!”

Panalo!

Biggest winners sina Kathryn Bernardo at Alden Richards sa virtual telecast ng Box Office at Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation dahil sa movie nilang “Hello, Love, Goodbye.”

Tinanghal silang Phenomenal Actor at Actress of the Year, respectively, at sila rin ang hinirang na Performers of the Year.

Memorable kay Alden ang team up niya with Kathryn dahil napatunyang kahit may ibang ka-love team ang aktres ay walang isyu para hindi panoorin ang movie nila na biggest earner last year sa box office!

